Выборгский детский сад стал лауреатом областного конкурса "Шаг вперед - 2019"

Коллектив детского сада №32 стал одним из лучших в Ленобласти.

Во вторник, 10 ноября, в Ленинградском областном институте развития образования прошла торжественная церемония награждения лауреатов конкурса "Шаг вперед - 2019". Среди команд Ленобласти одними из лучших стали представители Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района Ленинградской области.

Творческий коллектив детского сада №32 стал лауреатом благодаря образовательному проекту "Детский сад для лего-человечков". Группу детей возглавляли воспитательницы Ирина Березина и Юля Томилова, а также педагог допобразования Дарья Андрианова. Также в состав группы вошли заместитель заведующего во ВМР Людмила Мальцева.

Ранее мы сообщали, что Дед Мороз и Йоулупукки встретятся в Выборге.

Фото: vbglenobl.ru