Выборгский боксер одержал победу международного уровня на ковре в Финляндии

Денис Игнатьев, выступающий в весовой категории до 61,2 кг, в этот раз дрался в категории выше 65,8, все потому, как объяснил спортсмен, что финская сторона не могла найти ему соперника.

21-летний спортсмен из Выборга, представляющий Gladiators Team ММА, одержал свою первую победу международного уровня на ковре в Финляндии.

Денис Игнатьев, выступающий в весовой категории до 61,2 кг, в этот раз дрался в категории выше 65,8, все потому, как объяснил спортсмен, что финская сторона не могла найти ему соперника.

"Это моя первая победа за пределами РФ. Сомнений не было, в этом бою я был уверен в свей победе на 120%", - отметил Денис.

Бой закончился в первом раунде. С первых секунд Денис начал прессинговать соперника, забрав центр октагона. Выборгский спортсмен раздергивал противника, а потом провел неожиданную атаку, повалив того на канвас.

Также спортсмен рассказал, что еще за месяц до боя ему стали сниться сны, как проходит бой и все прошло именно как во сне.

"Благодаря этой победе я закончил череду неудач, как в спорте, так и за пределами его!", - поделился Денис.

Отметим, что Денис и его тренерский штаб: Вячеслав Андреев и Баги Агаев уже получили предложение нового боя. На этот раз боец выйдет на ковер в финском городе Порво, где померяется силами с 23-летним Ville Mankinen.