Выборгских школьников приглашают на ярмарку дополнительного образования

Выборгских школьников познакомят с дополнительным образованием на профильной ярмарке в день знаний.

В День знаний на стадионе напротив школы № 10 (ул. Рубежная, д.31) состоится традиционное мероприятие, на котором будет представлена деятельность различных учреждений Выборга и района в области физкультуры и спорта, культуры и дополнительного образования.

В течение двух часов школьники и их родители познакомятся с многочисленными направлениями в организации детского досуга. В числе участников спортивная школа олимпийского резерва "Фаворит", СМЦ "Фаворит", Дом молодежи, Центр детского эстрадного искусства "Эльфы", "Этно-культурный комплекс "Вереск", Дворец творчества и другие. Начало мероприятия в 12 часов. Напомним, "Ярмарка досуга" проводится ежегодно и пользуется большой популярностью, как у школьников, так и их родителей.

Основная цель мероприятия - привлечь ребят в досуговые учреждения, где они могли бы интересно и с пользой проводить свободное от учебы время, развивая свои способности и таланты. Организаторами выступают комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма совместно с комитетом образования районной администрации и общественное объединение " "Фаворит Выборг".

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"