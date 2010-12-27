Выборгские преподаватели обменялись опытом с московскими и казанскими коллегами

В рамках нового проекта "Взаимообучение городов" учителя и директора школ из разных городов России делятся друг с другом профессиональным опытом.

С 23 по 24 октября в Выборге прошла встреча между директорами образовательных заведений Москвы и Казани. Свои достижения в сфере образования, а также новые разработки в методике обучения смогли продеманстрировать несколько учебных заведений Выборга и района. Ими стали Рощинская школа, школа № 37 Выборга, а также несколько школ в поселке Первомайское. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Руководители наших образовательных учреждений всегда с желанием обучаются. С готовностью перенимают опыт. Они побывали в различных городах, и все самое лучшее, что они увидели, внедряют в свои школы. Нам тоже есть что рассказать и показать. В Выборгском районе – положительный опыт работы созданных центров образования. Гордимся нашими результатами Всероссийской олимпиады школьников, мы первые в Ленинградской области по ее итогам. Вызывает радость, что Выборгский район стал очередной площадкой проекта "Взаимообучение городов". Уверена, работа в рамках встречи была полезной для наших гостей. Любовь Гельд, заместитель директора Выборгского методического центра

Основным диалогом встречи стало решение вопросов по повышению качества оказываемых услуг в области образования и строительства новых образовательных центров, а также создания социального партнерства. Гости из Москвы и Казани смогли посетить образовательные центры и ознакомиться с опытом работы большинства образовательных учреждений Выборгского района.

Каждая школа в Выборгском районе имеет свои определённые интересные проектные идеи и решения. В каждой из них есть отражение нашей, московской, системы образования. Ольга Афанасьева, директор школы № 2070 г. Москвы

Само мероприятие приурочено к участию Выборга в новом проекте "Взаимообучение городов". Главной задачей которого является передача опыта между директорами и учителями образовательных учреждений из разных городов России. Организатором проекта стал Департамент образования Москвы. Также отметим, что Выборгские учителя, в свою очередь, также побывали в Москве в рамках данного проекта.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО