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Выборг вспомнил погибших в террористических атаках

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Выборгская молодежь присоединилась ко всероссийской акции памяти. В траурном митинге участвовало около 50 человек. Организатором мероприятия выступил "Дом молодежи" Выборга.

В рамках ежегодной всероссийской акции памяти "Мы против террора" в Выборге прошел митинг, на котором вспомнили жертв террористических атак. Дата проведения мероприятия выбрана не случайно. Именно в этот день страна вспоминает трагические события, произошедшие в школе города Беслан в 2004 году. Тогда от действий террористов погибло 186 детей. 

Выборжане собрались на Площади Выборгских Полков и почтили память погибших минутой молчания. Всего по подсчету Питер ТВ участниками акции стало 50 человек. Организатором траурного митинга выступил выборгский "Дом молодежи".

Видео: Piter.TV

Теги: борьба с терроризмом , выборг , терроризм
Категории: Выборг

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