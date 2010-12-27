Выборг включили в программу "большие инвестиции"

Новый банк развития БРИКС одобрил финансирование проекта по восстановлению Выборга.

Новый банк развития БРИКС одобрил финансирование проекта по восстановлению Выборга в составе программы "Комплексного развития территорий и инфраструктуры малых исторических поселений". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

По результатам конкурса Выборг включен в программу "большие инвестиции". И городу будет выделено 1,8 миллиардов рублей (не меньше 25% выделят из регионального бюджета). На эти деньги модернизируюи инженерию, реконструируют исторические постройски и многое другое.

Выборг уже сегодня стал фактически огромной реставрационной мастерской.Надеюсь нам удастся в достаточно сжатые сроки вернуть городу исторический облик, заново открыть его для российских и зарубежных туристов. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ежегодно Выборг посещают более 1 млн туристов.

За счет средств федерального и областного бюджетов восстановливались Башня Олафа и Часовая башня, завершены работы на Башне Ратуши. В конце июля для посещения открыли единственный шведский каземат в России (16 века). Минтруд одобрид еще 12 проектов реставрации.

Фото: Piter.TV