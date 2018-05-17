Тихий вандализм: выборжцы превращают местные кладбища в свалки

Кладбища Выборгского района страдают от стихийных свалок мусора. Удивительно, но особый статус этих мест не защищает их от варварских действий простых людей. Пластиковые тарелки и стаканчики, искусственные цветы и бутылки – все это уродует ландшафт мемориальных зон.

Канал Piter.TV вместе со специалистами Администрации Выборгского района побывал на Северном кладбище. Сейчас оно оборудовано 4 вместительными контейнерами для мусора. Дойти до них из любой точки кладбища можно за минуту – не дольше. Но люди продолжают прятать мусор в траве и кустах, не задумываясь, что под ними находятся чужие могилы. Не думают они и о том, как тяжело потом специалистам убирать эти свалки.

Это старое кладбище. И захоронения здесь расположены очень близко друг к другу. Больших дорог нет, только узкие тропиночки, поэтому специализированной технике не проехать. Приходится весь мусор убирать вручную, таскать все на себе, возить в тележках. Разумеется, это большие трудозатраты и расходы. Огромная проблема для нас. Анна Каграманян, начальник отдела охраны окружающей среды

Здесь святое соседствует с ужасным. Эксперты отмечают – количество мусора резко увеличивается в дни мемориальных праздников. Например, после "родительской субботы". Родственники приезжают на могилы, убирают их и устраивают поминки. Все бы хорошо, но потом пластиковые венки, прелые листья и посуду выбрасывают на заросшие могилы по-соседству.

От действий таких граждан страдает и кладбище, и районный бюджет. В планах у чиновников – работа по благоустройству территории Северного кладбища. Но пока что значительная часть этих денег уходит на регулярную уборку таких вот мусорных куч.

Мы хотим улучшить это пространство, чтобы людям было приятно приходить навещать могилы, чтобы были вазоны с цветами, но мы не успеваем этого делать – все средства уходят на уборку свалок. Хочется сказать! Люди! Помогите нам, давайте прекратим это безобразие и направим высвободившиеся финансы на благоустройство. Анна Каграманян, начальник отдела охраны окружающей среды

Похожая картина наблюдается практически на всех погостах Выборгского района. Вот симпатичная полянка за кладбищем поселка Верхнее Черкасово. Совсем недавно отсюда убрали целую гору мусора. Прошло всего несколько дней, и люди по инерции стали засорять привычное место. Это при том, что специализированные контейнеры на "южном кладбище" – буквально на каждом углу. Более 80 зеленых баков расставлено вблизи дорожек, их убирают раз в два дня. Но что-то мешает людям пользоваться контейнерами – то ли лень, то ли привычка.

Задаюсь вопросом, что двигает ими? Людьми, которые так мусорят. Наверное, обыкновенная невоспитанность. Не зря говорят, что об уровне культуры можно судить по отношению к кладбищам. Хочется обратиться к гражданам - не оставались равнодушными, не проходите мимо брошенного пакета! Если увидите, что кто-то организует такую свалку, то обязательно сделайте замечание. Елена Баронкина, начальник отдела природных ресурсов

Впрочем, все не так безнадежно – в администрации отмечают, что большая часть выборжцев все-таки пользуется контейнерами, кто-то даже устраивает субботники около могил. Жаль только, что действие меньшинства в этой истории, сводят на нет старания небезразличных граждан и профильного ведомства.

Видео: Piter.TV