Делегация Выборгского района приняла участие в совещании, посвященном внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования в 2020 году.

Выборг стал лучшим в категории "Муниципальная практика". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В состав делегации вошли представители Дворца творчества – муниципального опорного центра дополнительного образования детей. На совещании подвели итоги первого года реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". На встрече рассмотрели деятельность муниципальных районных центров по достижению проекта, а также провели вебинар, на котором обсудили особенности внедрения системы персонифицированного финансирования допобразования детей в Ленобласти в 2020 году.

Федеральная экспертная группа отметила лучшие практики в регионе. В этот список попал и Выборгский район.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что администрация Выборга пообщалась с проектировщиками нового кладбища.