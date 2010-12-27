Выборг примет участие в конференции по вопросам сотрудничества между Ленобластью и Норвегией

Особое внимание на конференции будет уделяться развитию связей между Выборгом и Будё.

Во вторник, 30 октября, в Санкт-Петербурге пройдет международная конференция "Государство и общество: Обмен лучшими практиками управления регионами и муниципалитетами". Участниками которой станут представители Ленобласти и губернии Нурланд (Норвегии). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Научная конференция для муниципальных образований Ленинградской области и коммун губернии Нурланд (Королевство Норвегия) посвящена 30-летию установления дружественных связей между Ленинградской областью и губернией Нурланд. Презентации взаимодействия муниципалитетов двух регионов-партнеров будет включать Муниципальная конференция "Сотрудничество и обмен лучшими практиками регионального и муниципального управления между регионами и городами-побратимами Ленинградской области и губернии Нурланд". пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Стартует конференция в 14:00 по адресу: Суворовский пр., д. 67, к. 501. Также в рамках мероприятия пройдут собрания круглых столов по вопросам "Лучшие практики развития умных городов и регионов" (14.00, ул. Лафонская, д. 6, к. 445) и "Перспективы развития кооперации" (14.00, ул. Смольного, д. 3, Зал заседаний, 2 этаж).

Особое внимание уделяется развитию связей на местном уровне, где насчитывается семь пар побратимов: Кингисепп — коммуна Нарвик (сотрудничают с 1973 года), Волхов — коммуна Вефсн, Выборг — Будё, Кириши — коммуна Тюсфьорд, Лодейное Поле — коммуна Гилдескол, Подпорожье — коммуна Стейген, Тосно — коммуна Балланген. Они обмениваются визитами делегаций органов власти, творческих коллективов, школьников и студентов. пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Фото: tonkosti.ru