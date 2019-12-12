Приём граждан начался в 12:00 и завершится в 20:00.

Выборг присоединился к Всероссийскому дню приёма граждан, который проходит ежегодно. В этот день власти обсуждают с местными жителями их личные вопросы.

К акции присоединился глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). Чаще всего жители Выборгского района обращаются с жилищными проблемами, капремонтом и земельными вопросами.

Приём граждан начался в 12:00 и завершится в 20:00.

Видео: Piter.tv