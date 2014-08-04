Ветеринары Ленобласти проверили более 150 тысяч животных с января

Диагностику на различные заболевания проводили методом ПЦР и ИФА.

С начала 2022 года ветеринары Ленинградской области провели более 150 тыс. исследований биоматериалов животных на опасные заболевания, сообщили в региональном Управлении ветеринарии.

Отмечается, что специалисты контролируют эпизоотическую ситуацию, проводя забор крови у животных и исследуют его на предмет опасных заболеваний. Так, за пять месяцев было проведено 98 508 исследований на бруцеллез, 120 раз на заразный узелковый дерматит, 6 729 раз на кокцидиоз, листериоз – 6645, нематодозы – 3709, а также проверяли животных на сальмонеллез и туберкулез – 367 и 35 511 раз.

Диагностику на различные заболевания проводили методом ПЦР и ИФА.

Фото: Pexels