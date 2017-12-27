Ветеринар рассказал о страданиях крокодила в подвале дома в Петергофе

Накануне в Петергофе полиция обнаружила двухметрового нильского крокодила. Он обитал в подвале одного из жилых домов. Известно, что его держал здесь руководитель молодежного военно-патриотического объединения "Красная звезда". Опасный хищник жил на площадях образовательной организации в чудовищных условиях. Сейчас эту история проверяет прокуратура, а эксперты обсуждают странное решение клуба юных патриотов из Петергофа.
В интервью каналу Piter.TV ветеринарный врач Екатерина Данилейко рассказала о том, почему крокодил, живущий в бетонном подвале в небольшой луже воды, не мог чувствовать себя комфортно.
При неправильном выбранном месте содержания животному будет некомфортно, и при необходимости манипуляций достаточно опасно для человека, так как ручных крокодилов не бывает! При несоблюдении режима температуры, ультрафиолетового излучения, несоблюдения мер гигиены и неправильном кормлении животное заболеет.Данилейко Екатерина, ветеринарный врач
Специалист компании "Ветеринар на дом" объяснила, что руководство патриотического клуба теоретически смогло бы содержать крокодила в обычном доме. Но для этого они должны были выполнить ряд обязательных условий. Так, для того, чтобы крокодил жил в домашних условиях нужно выбирать большой террариум, который рассчитан на взрослую особь. Объем террариума или бассейна крокодила должен составлять минимум 1000 литров. А подвал жилого дома в Петергофе явно не соответствовал этим требованиям.
Уровень воды в бассейне – не менее полуметра. Один раз в неделю требуется заменять воду на чистую. Один раз в месяц надо проводить генеральную уборку с пересадкой крокодила, чтобы промыть весь гравий и декорацию специальными моющими средствами. Возле бассейна необходимо обустроить территорию суши, для удобства крокодила. Температурный режим в аквариуме должен составлять от 25 до 35 градусов. Еще очень важно обеспечить крокодила ультрафиолетом, которое помогает усваивать полезные минералы, а так же предотвращает кожные заболевания.Данилейко Екатерина, ветеринарный врач
Екатерина Данилейко
Важна и диета "домашней рептилии". Экзотическое животное необходимо кормить по строгим правилам.
Что касается питания, то крокодилы являются хищниками, поэтому кормить их нужно крупными насекомыми, лягушками, моллюсками, мышами, рыбой, мясом курицы. Исключить из рациона животного нужно только жирные виды мяса, например свинину. Молодых крокодилов кормят через день, взрослых 1—2 раза в неделю. Количество кормов, скармливаемых крокодилам в неделю, должно составлять для молодых животных 10, а для взрослых 5% от их массы. В таких условиях ваш прирученный крокодил будет счастливым и здоровым долгие годы своей жизни.Данилейко Екатерина, ветеринарный врач
Ранее мы писали, что в Петергофе кроме крокодила оперативники обнаружили мину, патроны и оружие.
Нормально девочка пропиарилась...
Только она полностью показала не знание законодательства РФ. Т.к. нет правил по содержанию крокодилов, а так же крокодилы не попадает по УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными (тк крокодил является рептилией)...
Т.е. компетенция данной девочки, мягко говоря, под большим вопросом.