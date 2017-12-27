Ветеринар рассказал о страданиях крокодила в подвале дома в Петергофе

Ветеринар Екатерина Данилейко рассказала, как должен был содержать крокодила мужчина из Петергофа

Накануне в Петергофе полиция обнаружила двухметрового нильского крокодила. Он обитал в подвале одного из жилых домов. Известно, что его держал здесь руководитель молодежного военно-патриотического объединения "Красная звезда". Опасный хищник жил на площадях образовательной организации в чудовищных условиях. Сейчас эту история проверяет прокуратура, а эксперты обсуждают странное решение клуба юных патриотов из Петергофа.

В интервью каналу Piter.TV ветеринарный врач Екатерина Данилейко рассказала о том, почему крокодил, живущий в бетонном подвале в небольшой луже воды, не мог чувствовать себя комфортно.

При неправильном выбранном месте содержания животному будет некомфортно, и при необходимости манипуляций достаточно опасно для человека, так как ручных крокодилов не бывает! При несоблюдении режима температуры, ультрафиолетового излучения, несоблюдения мер гигиены и неправильном кормлении животное заболеет. Данилейко Екатерина, ветеринарный врач

Специалист компании "Ветеринар на дом" объяснила, что руководство патриотического клуба теоретически смогло бы содержать крокодила в обычном доме. Но для этого они должны были выполнить ряд обязательных условий. Так, для того, чтобы крокодил жил в домашних условиях нужно выбирать большой террариум, который рассчитан на взрослую особь. Объем террариума или бассейна крокодила должен составлять минимум 1000 литров. А подвал жилого дома в Петергофе явно не соответствовал этим требованиям.

Уровень воды в бассейне – не менее полуметра. Один раз в неделю требуется заменять воду на чистую. Один раз в месяц надо проводить генеральную уборку с пересадкой крокодила, чтобы промыть весь гравий и декорацию специальными моющими средствами. Возле бассейна необходимо обустроить территорию суши, для удобства крокодила. Температурный режим в аквариуме должен составлять от 25 до 35 градусов. Еще очень важно обеспечить крокодила ультрафиолетом, которое помогает усваивать полезные минералы, а так же предотвращает кожные заболевания. Данилейко Екатерина, ветеринарный врач

Екатерина Данилейко

Важна и диета "домашней рептилии". Экзотическое животное необходимо кормить по строгим правилам.