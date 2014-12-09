Ветеранов-пожарников поздравили с наступающим праздником в МЧС
Сегодня, 10:56
Ветеранов-пожарников поздравили с наступающим праздником в МЧС

День пожарной охраны в России отметят завтра, 30 апреля.

МЧС Москвы поздравили ветеранов-пожарников, которые прошли большой профессиональный путь – от инспекторов до руководителей подразделений. На церемонии возложили цветы в память о тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства. 

Начальник Управления по Юго-Восточному округу столицы Николай Шестаков поздравил причастных с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил их за многолетний, преданный труд и значимый вклад в развитие пожарной охраны.

 

Напомним, что ежегодно 30 апреля в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники пожарной охраны. В этот день принимают поздравления не только действующие огнеборцы, которые ежедневно рискуют жизнью, спасая людей и имущество, но и ветераны службы, диспетчеры, водители, инструкторы противопожарной профилактики и все сотрудники МЧС, причастные к борьбе с огнем. Также поздравления адресованы курсантам профильных учебных заведений и гражданскому персоналу частей. 

Ранее сообщалось, что к тушению пожара в столице задействовали авиацию и 120 спасателей.

Фото: пресс-служба МЧС Москвы
 

