Весенняя классика в темноте

После холодной и затяжной весны лиричная музыка классиков поможет Петербуржцам почувствовать дух настоящей тёплой весны и скорого лета. В программе прозвучат произведения Вивальди, Рмского-Корсакова, Бородина, Баха, Эрика Сати и других прославленных классиков
Уникальность программы в том, что зритель всё время программы оказывается погружён в эстетику Космоса. Классика в темноте придётся всем любителям классического искусства в совокупности с современной формой подачи материала
Адрес: наб. Обводного канала, 74, литера Ц, м. Обводный канал, м. Фрунзенская
Возрастное ограничение: 16+
Цена билета:от 1800 рублей
Фото: Собака/ Классика в темноте
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