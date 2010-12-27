Весенняя классика в темноте

В Планетарии №1 уже традиционный вечер классической музыки в исполнении ансамбля "Струны Петербурга"

После холодной и затяжной весны лиричная музыка классиков поможет Петербуржцам почувствовать дух настоящей тёплой весны и скорого лета. В программе прозвучат произведения Вивальди, Рмского-Корсакова, Бородина, Баха, Эрика Сати и других прославленных классиков

Уникальность программы в том, что зритель всё время программы оказывается погружён в эстетику Космоса. Классика в темноте придётся всем любителям классического искусства в совокупности с современной формой подачи материала

Адрес: наб. Обводного канала, 74, литера Ц, м. Обводный канал, м. Фрунзенская

Возрастное ограничение: 16+

Цена билета:от 1800 рублей

Фото: Собака/ Классика в темноте