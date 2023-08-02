Вертолет МЧС вылетел за пострадавшим на горе Казбек в Северной Осетии иностранным туристом

Спасатели эвакуируют мужчину с травмой ноги с горы в Северной ОСетии.

Вертолет российского экстренного ведомства вылетел за пострадавшим иностранным туристом на гору Казбек в Северной Осетии. Соответствующее заявление сделали представители регионального управления ГУ МЧС. Специалисты из пресс-служэбы пояснили, что миссия по эвакуации путешественника выполняется экипажем вертолетом Ми-8. Дополнительно к мужчине продвигается пешая группа спасателей.

В районе села Гизель на борт поднялись двое спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. пресс-служба ГУ МЧС России

Напомним, что еще первого августа от группы из Санкт-Петербурга, совершавшей восхождение на вершину горы, по спутниковой связи спасателям поступили данные о том, что на горе Казбек на высоте в 3, 5 тысячи километров обнаружен иностранный турист. У мужчины травмирована нога.

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России