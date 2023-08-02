На севере Красноярского края частный гидросамолет потерпел крушение

В трагедии погибли два человека.

Российский гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края. Соответствующее заявление сделали сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Специалисты объяснили, что трагедия зафиксирована около 11 часов утра по местному времени (в семь часов утра по Москве) в районе промышленной зоны "Лесобиржа", расположенной на территории города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района. Специалисты добавили, что на борту находились два человека. В СМИ написали об их гибели. Эти сведения подтвердили правоохранительные органы и в пресс-службе ГУ МЧС.

При выполнении взлета с акватории реки Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет. Западно-Сибирская транспортная прокуратура

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