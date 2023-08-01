К ангару в Люберцах направили пожарный поезд

В цистернах находится 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.

Для тушения крупного пожара на предприятии по производству резиновых шин в Люберцах к месту возгорания направили пожарный поезд. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на в пресс-службу Московской железной дороги.

В цистернах, которые везёт поезд, находится 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя. Напомним, что, по данным столичной прокуратуры, возгорание случилось в Котельническом проезде в ходе сварочных работ.

МЧС сообщает, что площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв.м. Источник телеканала утверждает, что в ликвидации возгорания будут задействованы пожарные вертолёты.

Ранее мы сообщили о том, что на Большой Пороховской улице в Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании.

Видео: телеканал "360"