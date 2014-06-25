В Люберцах загорелась строительная база

Прокуратура контролирует ход проверки и устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Пожар охватил строительную базу, расположенную на территории Люберцов в Московской области. Об этом журналистам рассказали представители региональных экстренных служб. В настоящее время специалисты устанавливают площадь возгорания. Представители Прокуратуры заметили, что контролируют установление обстоятельств и причин воспламенения на объекте. Они добавили, что речь идет об ангаре от производственной компании.

Сегодня днем в ангаре предприятия по производству резиновых шин, расположенном на Котельническом проезде при осуществлении сварочных работ произошло возгорание. В настоящий момент идёт тушение пожара. пресс-служба прокуратуры по Подмосковью

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Фото: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

Видео: Telegram / Прокуратура Московской области