Вертикальный светящийся объект в небе над Барнаулом всполошил местных жителей

Коротенькое видео вызвало жаркий интерес и бурные обсуждения в социальных сетях

Накануне, 11 сентября, барнаульцы видели в небе над городом необычный вертикальный светящийся объект. Очевидцам удалось снять на фото и видео это явление.

Под размещенным видео разгорелась жаркая дискуссия. Большинство пытаются разгадать причину столь странного свечения в небе. Большинство предполагают, что это ступени от ракеты, самолет или метеор. Многие пользователи с юмором отнеслись к данному видео и жаркому обсуждению данной темы. Один из них пишет: "Блин. Мне одному наплевать на это вот всё? Ну летит. Ну упало. И что ? В голове другое - коммуналку оплатил. Ипотеку оплатил. Машину заправить надо. Мяса надо купить. А лапша, гречка, рис есть ? Надо жене позвонить...."

Тем не менее, видео просмотрели более 8 тысяч раз.

Видео: ВК, Олеся Копылова

Фото: ВК, Олеся Копылова, Анжелика Пантелеева