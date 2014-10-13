Военные медики из США создали вакцину против всех штаммов коронавируса

Она будет эффективна и против будущих штаммов COVID-19.

Венные медики из США создали новую вакцину от коронавируса, которая будет эффективна против всех существующих и будущих штаммов. Об этом Defense One рассказал директор отделения новых инфекционных заболеваний Кайвона Моджаррада.

Отмечается, что препарат успешно прошел испытания на животных, в декабре этого года завершился первый этап тестирования. Вакцина получила название SpFN, она основана на наночастицах спайкового ферритина. По словам Моджаррад, положительный результат показали первые клинические испытания вакцины с участием невакцинированных испытуемых.

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