Военные медики из США создали вакцину против всех штаммов коронавируса

Венные медики из США создали новую вакцину от коронавируса, которая будет эффективна против всех существующих и будущих штаммов. Об этом Defense One рассказал директор отделения новых инфекционных заболеваний Кайвона Моджаррада.
Отмечается, что препарат успешно прошел испытания на животных, в декабре этого года завершился первый этап тестирования. Вакцина получила название SpFN, она основана на наночастицах спайкового ферритина. По словам Моджаррад, положительный результат показали первые клинические испытания вакцины с участием невакцинированных испытуемых.
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Фото: pixabay
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