Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в ЕС

Против нового пункта в санкционном пакете ЕС все еще выступают Словакия и Австрия.

Будапешт отказался от внесения исключений в предлагаемый Европейской комиссией (ЕК) полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с января 2027 года в рамках 19-го пакета западного санкционного давления на Москву. Соответствующее заявление сделал региональный новостной портал EUObserver со ссылкой на собственные источники. Авторы публикации заметили, что власти Венгрии пытались ранее добиться для своего государство исключения. Однако во время встречи послов стран-членов ЕС официальный представитель Венгрии "не выступил с возражениями" против данной инициативы.

Неназванные источники указали СМИ, что точкой преткновения по принятию нового пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии. Братислава может пойти на уступки либо к заседанию глав внешнеполитических ведомств, запланированного на 20 число, либо к саммиту Европейского союза, который пройдет 23 октября. В Вене же чиновники продолжают настаивать на "специальном отступлении" для разморозки российских активов на сумму в два миллиард евро, чтобы передать денежные средства Raiffeisen Bank. Берлин и еще десять участников раскритиковали просьбу Австрии. Этот конфликт может привести к наложению вето на весь 19-й пакет антироссийских санкций.

Министры иностранных дел стран Европейского союза 20 октября рассмотрят полный запрет на закупки российских углеводородных ресурсов, а также 19-й пакет антироссийских санкций. Пакет принимается членами регионального сообщества единогласно, поэтому может быть блокирован любым государством. В тоже время за нефтегазовый самозапрет должно проголосовать квалифицированное большинство (55 процентов стран, в которых проживают не менее 60 процентов местного населения) Венгрия и Словакия ранее неоднократно угрожали коллективному Брюсселю заблокировать новые запреты и ограничения в адрес России, так как надеются продолжать импортировать российское топливо после 2028 года.

В августе Еврокомиссия обещала, что 19-й пакет будет введен в течение сентября.

Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет.

Фото: pxhere.com