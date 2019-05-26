Велозабег Влада Важенина, победившего рак: как это было

28 августа в Петербурге провели благотворительный велозабег. Главный участник события – Владислав Важенин – 16-летний юноша, который в прошлом году победил рак. Сейчас у школьника “железное колено”, но это не мешает ему заниматься любимым хобби – кататься на велосипеде.

Вместе с фондом "Свет", который помогал Владу в борьбе с раком, парень организовал велозабег длиною в 100 километров: от парка 300-летия до Зеленогорска и обратно. Эту дистанцию Владислав проехал в поддержку детей, имеющих подобное заболевание.

Поддержать Владислава пришли любители веломарафонов и бывший профессиональный велогонщик Тимофей Крицкий. Они проехали со школьником весь маршрут.

Команда стартовала в 10.30 утра, а уже в 14 часов была в полном составе в Зеленогорске. Там они сделали остановку в Парке культуры и отдыха, обсудили дальнейший маршрут.

В 17 часов команда финишировала. Поздравить марафонца пришли члены фонда "Свет". А одноклассники Владислава решили сделать сюрприз: собрались на конечной точке маршрута, не сообщив об этом заранее своему товарищу, и вручили ему плакат победителя. В прошлом году ребята собрали на лечение друга около 950 тысяч рублей.

Когда мы узнали, что Влад болен, сразу же начали писать блогерам в Инстаграме, музыкантам, деятелям искусства, просить о помощи. Соберем 50 тысяч и всем классом радуемся, в столовую кто-то заходит, кричит: "Еще 100 тысяч есть", - все встаем со стульев, смеемся, делимся счастливыми возгласами поделилась Елизавета Козлова, одноклассница Владислава

Марафон длился около семи часов. В обед начался дождь. Ни погода, ни время не стали преградами в пути.

На данный момент акция Влада собрала около 70 тысяч рублей. Мы с ним посоветуемся и решим, куда направить эти деньги комментирует координатор забега Никита Студилов.

Видео: Piter.TV/Лев Кузнецов, Мария Поликарпова, фото: предоставлено организаторами