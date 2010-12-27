Фотофакт: финиш международного велопробега в Выборге

В Выборгском районе финишировали участники международного велопробега.

Двухдневный велопробег "Выборг - Лаппеенранта - Выборг" завершился сегодня, 11 мая. Спортсмены-любители из Финляндии, Германии и России финишировали в 15.00 на Красной площади города Выборг. Сразу после финиша более сотни участников заезда собрались на торжественном митинге. К слову, любителям самого экологичного вида транспорта и путешествий повезло с погодой. Красная площадь была залита солнцем, а легкий ветер освежал уставших от долгой дороги гостей Выборга. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и предлагает краткий фотоотчет с Красной площади.

Отметим, что традиционный заезд проводился уже в 31-й раз. Он стал одним из символов дружбы и сотрудничества Лаппеенранты и Выборгского района. На это обратил внимание и глава Выборгского района Дмитрий Никулин, который принял участие в торжественной церемонии на финише марафона. По его словам, главная цель заезда - развитие и укрепление сотрудничества так называемых "приграничных районов". В ответ мэр финского города Киммо Ярве поблагодарил российскую сторону за теплый прием.

Фото: Piter.TV