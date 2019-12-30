Ведущие "звуковые" бренды проведут в Петербурге мастер-класс

Компании Emotiva и Magnat расскажут про акустические системы и популярные звуковые модели.

Петербургский салон PULT.ru проведет мастер-класс по брендам от компаний Emotiva и Magnat. Представители компаний расскажут о развитии корпораций, представят весь модельный ряд собственной продукции и самые популярные модели, а также порекомендуют компоненты для удобного использования.

Emotiva – американская компания, чья продукция считается достойным сочетанием качества и цены. Компания известна акустическими системами, усилителями, процессорами. Magnat же поставляет свою аппаратуру почти в 50 стран мира, и она запоминается глубоким и качественным звучанием. Magnat – давний коллега голливудской компании Lucasfilm, из-под крыла которой вышли "Звездные войны".

Мастер-класс пройдет 25 января в салоне PULT.ru на Литейном проспекте, д.9. Начало в 13.30 и 16.30. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться.

Фото: предоставлено организаторами