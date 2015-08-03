Ведьмы, вурдалаки, вампиры - праздник нечисти "СТАРКОН: ХЭЛЛОУИН" прошел в Петербурге

В «Ленэкспо» состоялся ежегодный городской праздник, посвященный Хэллоуину. Только за первый день на фестивале собралось около 4500 тысяч человек. Организаторы устроили грандиозную вечеринку с ведьмами, вурдалаками и персонажами из фильмов ужасов.

Гости основательно подготовились к фестивалю, сделали качественные и неповторимые костюмы. Здесь можно было встретить любимых персонажей из аниме, комиксов и даже компьютерных игр. На мероприятии организован масштабный конкурс косплея, более 500 ярких нарядов и невероятных образов. О том, как выбрать героя и сделать хороший костюм, рассказали участники конкурса.



Геймеров на Старконе ждал приятный сюрприз - зона видеоигр, в которой участники фестиваля сражались в турнирах, в том числе и танцевальных.Кроме привычных зон со стендами, магазинами и интерактивными площадками все гости фестиваля могли принять участие в масштабном квесте со сложными, неожиданными и весёлыми заданиями.





В завершение фестиваля участники конкурса косплея вновь продемонстрировали свои яркие образы.

Видео и фото - PiterTV

Ирина Матвеева, Лиза Нуждина