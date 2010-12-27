В этом году в рамках фестиваля пройдет научно-популярная конференция от создателей проекта "Лекториум". Для фанатов науки ученые расскажут о современных проблемах квантовой физики, робототехнике, генетике, программировании и искусственном интеллекте.
Специальными гостями фестиваля станут российские блогеры и кинорежиссеры, а также космонавты Андрей Борисенко и Валерий Токарев. Хедлайнером фестиваля значится любимец фанатов "Стартрека", актер Энтони Рэпп – Пол Стэметс из сериала "Звездный путь: Дискавери".
Фестиваль проходит в Петербурге с 1999 года.
Когда: 29 и 30 июня
Билеты: на официальном сайте фестиваля
Фото: starcon.pro
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