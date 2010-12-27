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Старкон
Сегодня, 10:00
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arteliseev

Старкон

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Гости фестиваля в "Экспофоруме" смогут посетить более 30 тематических стендов на тему комиксов, компьютерных игр и поп-культуры.

В этом году в рамках фестиваля  пройдет научно-популярная конференция от создателей проекта "Лекториум". Для фанатов науки ученые расскажут о современных проблемах квантовой физики, робототехнике, генетике, программировании и искусственном интеллекте.

Специальными гостями фестиваля станут российские блогеры и кинорежиссеры, а также космонавты Андрей Борисенко и Валерий Токарев. Хедлайнером фестиваля значится любимец фанатов "Стартрека", актер Энтони Рэпп – Пол Стэметс из сериала "Звездный путь: Дискавери".

Фестиваль проходит в Петербурге с 1999 года. 

Когда: 29 и 30 июня

Билеты: на официальном сайте фестиваля

Фото: starcon.pro

Теги: кино, комиксы, наука, старкон, фестиваль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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