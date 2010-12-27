Гости фестиваля в "Экспофоруме" смогут посетить более 30 тематических стендов на тему комиксов, компьютерных игр и поп-культуры.

В этом году в рамках фестиваля пройдет научно-популярная конференция от создателей проекта "Лекториум". Для фанатов науки ученые расскажут о современных проблемах квантовой физики, робототехнике, генетике, программировании и искусственном интеллекте.

Специальными гостями фестиваля станут российские блогеры и кинорежиссеры, а также космонавты Андрей Борисенко и Валерий Токарев. Хедлайнером фестиваля значится любимец фанатов "Стартрека", актер Энтони Рэпп – Пол Стэметс из сериала "Звездный путь: Дискавери".

Фестиваль проходит в Петербурге с 1999 года.

Когда: 29 и 30 июня

Билеты: на официальном сайте фестиваля

Фото: starcon.pro