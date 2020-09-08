Фестиваль поп-культуры "Старкон" пройдет в Петербурге

Центром фестиваля станет конкурс косплея и турнир магов.

В Петербурге 29-30 октября состоится фестиваль "Старкон: Хэллоуин" — ежегодный праздник поп-культуры, науки и самовыражения. Посетителей ждут турниры по арт-фехтованию, конкурс косплея, фанатские стенды, VR-галерея, выставка современных технологий и зона настольных игр. Также на фестивале будет работать ярмарка уникальных вещей, где можно приобрести обучающую литературу по цифровому рисунку и концепт-арту, познакомиться с авторами комиксов и разработчиками компьютерных игр.

Мероприятие пройдет в КСК "М1 Арена". Билеты доступны на сайте фестиваля.

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Фото: ВКонтакте / Старкон, фотограф Федор Балюнов