Вечером в небе Петербурга заметили белый след

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что "ничего общего с работой ПВО эти следы не имеют".

В небе Петербурга вечером в понедельник заметили белые следы. Фотографии опубликовали горожане в социальных сетях.

Полосы заметили на Ковалевской улице и Шкиперском протоке. По данным "Фонтанки", вечером на западе города "поднялся вертикальный столб дыма, а затем объект начал снижаться", причем летел очень быстро и бесшумно.

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что "ничего общего с работой ПВО эти следы не имеют".

Ранее в небе над Петербургом заметили след от запуска ракеты "Союз". Как выяснилось, ничего мистического в явлении нет – над Северной столицей хорошо проглядывался след от ракеты, запущенной примерно в 5:52 с космодрома Плесецк (Архангельская область). В Минобороны РФ добавили, что уже в 05:54 ракету приняли на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.

Фото: Вконтакте / Питер | Читай Пиши Люби