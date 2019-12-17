Вдвое больше россиян стали хорошо относиться к США и ЕС с 2018 года

Социологи узнали мнение жителей страны в отношении западных стран.

Вдвое больше россиян стали хорошо относиться к США и Евросоюзу с 2018 года. Положительно относятся к Америке 47% опрошенного населения, а к ЕС - 52%. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Ранее показатели составляли 20 и 28% соответственно. В мае прошлого года резкий негатив к США высказывали 69% россиян. Сейчас такого мнения придерживаются только 41% респондентов. Аналогичная ситуация сложилась и в отношении ЕС, которым сейчас недовольны 34% против прошлых 55%.

Также 72% заявили о своем расположении к Китаю, противниками выступили 18% опрошенных.

Ранее Piter.tv писал о том, что почти 10% россиян намерены остаться бездетными.