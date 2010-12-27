Еще примерно столько же не исключают возможности рождения пятерых детей.

"Левада-центр": почти 10% россиян намерены остаться бездетными. Около четверти планируют иметь одного ребенка (27%), почти 55% - надеются на двух и более. Так на вопрос ответили женщины репродуктивного возраста до 45 лет и мужчины до 55 лет.

Еще 7% респондентов затруднились с ответом о том, хотят ли они иметь детей или нет. А вот не меньше пятерых детей хотят 11% мужчин и 7% женщин. Они отмечают, что готовы на это пойти, если будут созданы необходимые условия.

Социологи узнавали мнение более 1,6 тысяч человек из 137 населенных пунктов в 50 субъектах России.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне доверяют президенту меньше, чем армии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

