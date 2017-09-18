Вдова солиста "Linkin Park" разместила видео снятое за сутки до смерти ее мужа

Семейное видео, снятое за 36 часов до смерти солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, появилось в интернете.

Вдова Честера Беннингтона, бывшего солиста группы Linkin Park, опубликовала на своей странице в Twitter коротенькое видео из семейного архива, снятое за 36 часов до смерти ее мужа.

На опубликованном видео Честер выглядит веселым, много шутит и смеется. Под размещенным видео вдова написала: "Вот как для нас выглядела депрессия всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас так сильно, и мы любили его".

Напомним, 20 июля 2017 года Честер Беннингтон был найден повешенным в своем доме в Лос-Анджелесе. Медэкспертиза подтвердила, что музыкант совершил самоубийство. Ему был 41 год.

Видео: Twitter/Talinda Bennington