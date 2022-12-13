Юрий Бардаш предложил свою версию возвращения уехавших из России звёзд на родину

Продюсер считает, что уехавшим артистам необходимо посетить Донбасс.

Продюсер, создатель групп Quest Pistols, "Грибы" и "Нервы" и других проектов Юрий Бардаш высказался об артистах, которые покинули Россию после начала СВО, и предложил им способы вернуться на родину. Своё мнение он выразил на вечернем стриме телеканала "360" с Аксиньей Гурьяновой.

Бардаш считает, что долгое время в стране господствовала идеология прибыли и заработка, при которой деньги придают человеку особый статус.

Получается, какой-то капиталистический расклад. <…> Так вот когда нет никакой идеологии, кроме денег, мы не можем ничего с них спросить. Одно дело, если бы у нас все это время качалась идеология: за Родину, патриотизм, рожь, пшеница, небо голубое, бескрайние просторы. Этого всего у нас не было. У нас был Бенджамин Франклин. Когда такая стрессовая ситуации произошла, естественно, всех этих людей качнуло. Юрий Бардаш, продюссер

По мнению Бардаша, уехавшие звёзды не смогли противостоят тщеславию. Продюсер полагает, что их снова примут в России только после перевоспитания.

Это единственный шанс, при котором они все смогут вернуться назад. Потому что вдали от Родины и чахнуть я не посоветую никому. Я два года жил в Лос-Анджелесе, я знаю, что такое быть не дома. Они должны перевоспитаться, осознать, что происходит. Юрий Бардаш, продюссер

Кроме того, Бардаш порекомендовал уехавшим артистам посетить Донбасс и пообщаться с местными жителями.

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Видео: телеканал "360"