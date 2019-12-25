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Ватерполистка из Киришей стала лучшим бомбардиром в матче с Венгрией на Олимпиаде
Сегодня, 13:16
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Ватерполистка из Киришей стала лучшим бомбардиром в матче с Венгрией на Олимпиаде

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Екатерина Прокофьева забила четыре мяча и сравняла счет за семь секунд до конца игры со сборной Венгрии.

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио женская сборная России по водному поло сыграла вничью с командой Венгрии в матче группового этапа. Итоговый счет составил 10:10, причем со стороны российской команды, наполовину состоящей из киришского "КИНЕФ-Сургутнефтегаза", четыре мяча закинула капитан Екатерина Прокофьева - также уроженка Ленобласти. Киришанка также сравняла счет в игре за семь секунд до конца матча, благодаря чему сборная продолжит бороться за победу и 30 июля сыграет с командой США.

В интервью журналистам Прокофьева отметила, что команда, до сих пор 1 раз выигравшая и 1 раз сыгравшая на Олимпиаде вничью, недовольна результатом: многие моменты были не реализованы, и игроки часто слишком торопились во время матча. Но все эти недочеты будут учтены, и к следующей игре, четвертьфиналу, капитан обещала сделать необходимые корректировки. 

Ранее спортсмен из Петербурга выиграл медаль на Олимпийских играх. 

Фото: РИА Новости

Теги: бомбардир из ленобласти, екатерина прокофьева, ничья со сборной венгрии, олимпиада в токио, олимпийские игры 2021, сборная россии по водному поло
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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