Ватерполистка из Киришей стала лучшим бомбардиром в матче с Венгрией на Олимпиаде

Екатерина Прокофьева забила четыре мяча и сравняла счет за семь секунд до конца игры со сборной Венгрии.

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио женская сборная России по водному поло сыграла вничью с командой Венгрии в матче группового этапа. Итоговый счет составил 10:10, причем со стороны российской команды, наполовину состоящей из киришского "КИНЕФ-Сургутнефтегаза", четыре мяча закинула капитан Екатерина Прокофьева - также уроженка Ленобласти. Киришанка также сравняла счет в игре за семь секунд до конца матча, благодаря чему сборная продолжит бороться за победу и 30 июля сыграет с командой США.

В интервью журналистам Прокофьева отметила, что команда, до сих пор 1 раз выигравшая и 1 раз сыгравшая на Олимпиаде вничью, недовольна результатом: многие моменты были не реализованы, и игроки часто слишком торопились во время матча. Но все эти недочеты будут учтены, и к следующей игре, четвертьфиналу, капитан обещала сделать необходимые корректировки.

Ранее спортсмен из Петербурга выиграл медаль на Олимпийских играх.

Фото: РИА Новости