Варсонофий попросил передать РПЦ жилые помещения на Октябрьской набережной

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к городскому комитету имущественных отношений с просьбой передать РПЦ несколько жилых помещений на территории монастырского комплекса Александро-Невской лавры. Они находятся на октябрьской набережной, сообщило "Интерфакс Северо-Запад".
Речь идет о здании настоятельского келейного корпуса с домовой церковью Архангела Михаила в доме №16, литера А и здании братского келейного корпуса в доме №20, корпус 1, литера А.
По мнению епархии, объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Семь жилых помещений принадлежат Петербургу.
Ранее Piter.TV cообщил о том, что Варсонофий совершил молитвенный объезд Петербурга с иконами.
Фото: Станислав Марченко / mitropolia.spb.ru
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