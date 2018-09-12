Варсонофий попросил передать РПЦ жилые помещения на Октябрьской набережной

Они имеют статус жилых многоквартирных домов.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к городскому комитету имущественных отношений с просьбой передать РПЦ несколько жилых помещений на территории монастырского комплекса Александро-Невской лавры. Они находятся на октябрьской набережной, сообщило "Интерфакс Северо-Запад".

Речь идет о здании настоятельского келейного корпуса с домовой церковью Архангела Михаила в доме №16, литера А и здании братского келейного корпуса в доме №20, корпус 1, литера А.

По мнению епархии, объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Семь жилых помещений принадлежат Петербургу.

Ранее Piter.TV cообщил о том, что Варсонофий совершил молитвенный объезд Петербурга с иконами.

Фото: Станислав Марченко / mitropolia.spb.ru