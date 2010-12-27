Вандалы разрисовали петербургский трамвай

Инцидент не повлиял на работ электротранспорта.

Утром во вторник, 12 ноября в соцсетях появились фотографии разрисованного трамвая. На общественный транспорт неизвестные нанесли граффити-теги, не отличающиеся эстетической ценностью.

Фотографии трамвая были размещены в группе "Подслушано ГЭТ и ТКК". Пострадал внешний вид транспорта из парка "Горэлектротранса". Пользователи в комментариях не оценили художественный порыв граффитистов и осудили поступок. Кроме того, у юзеров появились вопросы к охране парка.

"Любой человек может проникнуть на территорию трамвайного парка , 10-20 минут стоять разрисовывать вагоны.... ( Там много граффити и не один человек это явно) Не только вагоны разрисовывать... Ну и вынести, что, кто хочет можно....Зато если забудешь бейджик, то тебя бравая охрана не пустит на работу" – считает петербуржец.

Фото: vk.com/vtramvae_spb