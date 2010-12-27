Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра выступят в Европе

Оркестр исполнит произведения крупнейших российских и зарубежных композиторов.

Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра отправились в европейский гастрольный тур. С 19 по 25 марта маэстро выступит в Швейцарии, Германии, Чехии и Франции. Оркестр под руководством Гергиева исполнит произведения крупнейших российских и зарубежных композиторов: Дебюсси, Малера, Скрябина, Стравинского, Шостаковича, Чайковского.

Гастроли откроются концертом в швейцарском Базеле. Симфонический оркестр сыграет прелюдию к Симфонии №5 Малера и Концерт для фортепиано с оркестром Скрябина. Вторые выступления состоятся 20 и 22 марта в Германии. Музыканты выступят в Мюнхене и Берлине. На этих концертах прозвучат фрагменты из музыки к балету "Жар-птица" Стравинского и Симфония №5 Шостаковича.

23 марта оркестр Мариинского театра даст концерт в столице Чехии. Завершатся гастроли выступлениями во Франции. Концерты состоятся на сцене Парижской филармонии 24 и 25 марта.

Фото: Валерий Гергиев / официальная группа ВКонтакте.