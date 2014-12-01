Вакцину от коронавируса в Петербурге получило более 283 тысяч человек

В городе остается более 64 тысяч комплектов вакцины от COVID-19.

Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли 283 625 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 8 марта, распространяемой пресс-службой Смольного.

В правительстве Петербурга отмечают, что 153 144 человека прошли оба цикла вакцинации.

За прошедшие сутки первично привито 957 человек, вторично – 1 755. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 348 542 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 64 917 комплектов. С 22 по 28 февраля было привито первично 31 585 человек, с 1 по 7марта – 36 633, что на 16% больше. В середине февраля первично прививалось более 50 тыс. человек в неделю – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv