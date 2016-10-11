Вадим Финкельштейн уточнил дату открытия "M-1 Арены" в Петербурге

Глава M-1 Global Вадим Финкельштейн дал эксклюзивное интервью каналу Piter.TV. Спортивный функционер рассказал о степени готовности M-1 Арены в Санкт-Петербурге.

"М-1 Арена", принадлежащяя организации M-1 Global, откроется в Санкт-Петербурге уже в этом году. Сейчас объект достроен, однако официальное открытие состоится ближе к концу 2017 года. Первый турнир должен пройти на ней 8 декабря.

Об этом в интервью каналу Piter.TV рассказал президент M-1 Global Вадим Финкельштейн. Поводом для разговора стало 20-летие проекта M-1 Global.

Мы много сделали за 20 лет. Мы построили свою арену. В декабре она уже откроется, я хочу дать старт M-1 Арене 8 декабря. Хочется открыть ее масштабным турниром уровня M-1 Challenge. Только это уже будет Challenge на своей арене, это шаг вперед. Вадим Финкельштейн, M-1 Global

Строительство сверхсовременной арены началось в 2015 году. К концу 2016-го строители "зашли под крышу", и весь текущий год занимались внутренней отделкой и обустройтсовм.

Ранее сообщалось, что "M-1 Арена" может открыться осенью 2017 года. Речь идет о площадке для занятий смешанными единоборствами и другими видами спорта. Ожидается, что спортивный объект примет турниры международного уровня с возможностью телевизионных трансляций. Помимо миксфайта в стенах "M-1 Арены" можно будет проводить баскетбольные соревнования и даже турниры по большому теннису.

Видео: канал Piter.TV