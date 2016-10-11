Вадим Финкельштейн уточнил дату открытия "M-1 Арены" в Петербурге

"М-1 Арена", принадлежащяя организации M-1 Global, откроется в Санкт-Петербурге уже в этом году. Сейчас объект достроен, однако официальное открытие состоится ближе к концу 2017 года. Первый турнир должен пройти на ней 8 декабря.
Об этом в интервью каналу Piter.TV рассказал президент M-1 Global Вадим Финкельштейн. Поводом для разговора стало 20-летие проекта M-1 Global.
Мы много сделали за 20 лет. Мы построили свою арену. В декабре она уже откроется, я хочу дать старт M-1 Арене 8 декабря. Хочется открыть ее масштабным турниром уровня M-1 Challenge. Только это уже будет Challenge на своей арене, это шаг вперед.Вадим Финкельштейн, M-1 Global
Видео: канал Piter.TV