В Петербурге Михаил Заяц сразится против чемпиона Бруно Сильвы

Победителя мир узнает вечером 7 июня.

Представители М-1 заявили о долгожданном бое между россиянином Михаилом зайцем и действующим чемпионом M-1 Challenge Бруно Сильве. Бразильский спортсмен прибудет в Петербург ради поединка. Встреча соперников произойдет на ринге 7 июня.

Напомним, что в прошлом году Сильве удалось одолеть сразу двух российских бойцов: Александра Шлеменко и Артема Фролова. На данный момент на его счету 19 побед и 6 поражений. Бразильцу всего 29 лет. Его следующему сопернику Зайцу - 37 лет. Последний известен 24 победами и 8 поражениями.

Михаил Заяц неоднократно становился чемпионом страны по рукопашному бою, а также чемпионом Европы по джиу-джитсу и чемпионом мира по боевому самбо.

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Видео и фото: Вконтакте/M-1 Global