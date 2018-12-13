Баскетбольный "Спартак" оправдался за эротику на поле: танец чирлидерш объяснили поздним временем

Руководство клуба не видит проблемы в танцевальном номере, возмутившем публику.

В социальных сетях петербуржцы осудили выступление группы поддержки баскетбольной команды "Спартак". накануне вечером чирлидерши станцевали в откровенном нижнем белье прямо на арене перед матчем. Болельщики отметили, что движения танцовщиц напоминали стриптиз, а на игру пришли не только взрослые, но и дети.

Время было уже 20:30, да и потом - никто же не раздевался. Выступление изначально планировалось именно таким. Это же не эротические танцы заявил исполнительный директор БК "Спартак" Юрий Обвалов

Спикер добавил, что клуб сотрудничает с данными танцовщицами уже не в первый раз. Ранее они танцевали в плащах.

Отметим, что пресс-служба команды рекомендовала фанатам баскетбола прийти на стадион как можно раньше, чтобы оценить перформанс. Людям обещали изысканную хореографию, но не все остались довольны танцевальным номером. Многие заметили, что выступление должно было носить отметку "18+".

Напомним, что команда из Северной столицы выступала против "Самары" в "Нова Арене".

Фото: Instagram/royalschool_of_dance_chocola

Видео: Twitter/golub