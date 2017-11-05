В Петербурге прошел M-1 Challenge турнир

В Петербурге прошел М-1 Challenge-турнир! Самые сильные бойцы со всего мира приехали в северную столицу, чтобы побороться за звание лучшего.

На М-1 Арене встретились 26 бойцов из разных стран, ну а самый главный долгожданный бой вечера состоялся между Алексеем Кунченко и Александром Бутенко.

Количество боев Александра Бутенко, превышало количество боев Алексея Кунченко в несколько раз. У Александра 60, у Алексея – 17. Также, на торжественном взвешивании перед боем, выяснилось, что масса Александра больше на 200 грамм. Но это не помешало Алексею одержать победу в этом столкновении. Из планируемых пяти раундов - бой продлился всего три. Алексею удалось вывести из строя оппонента благодаря техническому нокауту.

Алексей в 4й раз защитил пояс чемпиона и снова подтвердил свое звание, которое ему дали поклонник - "непобедимый".

Я не планировал закончить бой досрочно, потому что целенаправленно готовился к пяти раундам. Знал, что соперник очень вынослив, физически сильнее меня, много борется, вяжет. В этот раз не знаю, почему, но Александр меня не удивил. Я очень хорошо защищался. Значит, хорошо прошел сборы. Много ребят мне помогали: отрабатывали защиту от прохода в борьбу и защиту в стойке.

Алексей Кунченко, чемпион M-1 Global в полусреднем весе



В со-главном поединке вечера украинский мастер борьбы в партере Борис Полежай вышел на ринг против одного из самых известных бойцов смешанных единоборств в мире, легендарного ветерана Джо "Дизель" Риггса. Поединок завершился ничьей.

В этот вечер в ринге также выступили Магомедкамиль Маликов, Олег Оленичев, Роман Богатов, Олег Личковаха, Дмитрий Тебекин и многие другие. Кроме того, на M-1 Challenge 90 бывший претендент на пояс в наилегчайшем весе Вадим Малыгин сразился с бразильцем Рафаэлем Диасом.

Надежды менеджера бойцов ММа из Дагестана оправдали себя! Боец Магомедкамиль Маликов одержал победу над своим оппонентом из Турции – Садо Укаром. А бразилец Рафаэль Диас победил Вадима Малыгина из России удушающим приемом.

Следующий М-1 Challenge турнир состоится в Китае! М-1 Global проведет его совместно с промоушеном WKG. Два чемпиона определят короля дивизиона в наилегчайшем весе, победитель Гран-При Bellator проведет бой с ветераном UFC, а также лучшие бойцы Поднебесной сразятся с сильнейшими бойцами со всего света.

Видео и фото - PITER.TV

Вера Иптышева, Глеб Лялин