Глава М-1 Global планирует построить высотный гостиничный комплекс рядом с "Лахтой"

Глава М-1 Global Вадим Финкельштейн зарегистрировал юрлицо и стал соучредителем ООО "Лахта тауэрс", сообщила "Фонтанка".
В новой компании Финкельштейн владеет 90% долей. Он подтвердил, что юрлицо учреждалось под проект строительства высотного гостиничного комплекса на Приморском проспекте. Однако, когда начнется строительство комплекса высотой до 80 метров, неизвестно.
Ранее мы писали, что эксперт прокомментировал встречу Путина с руководителем "Роснефти".
Фото: "Лахта Центр" / Вконтакте
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