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Глава М-1 Global планирует построить высотный гостиничный комплекс рядом с "Лахтой"
Сегодня, 20:52
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smirenny

Глава М-1 Global планирует построить высотный гостиничный комплекс рядом с "Лахтой"

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Глава Федерации смешанных боев MMA Вадим Финкельштейн стал соучредителем ООО "Лахта тауэрс".

Глава М-1 Global Вадим Финкельштейн зарегистрировал юрлицо и стал соучредителем ООО "Лахта тауэрс", сообщила "Фонтанка".

В новой компании Финкельштейн владеет 90% долей. Он подтвердил, что юрлицо учреждалось под проект строительства высотного гостиничного комплекса на Приморском проспекте. Однако, когда начнется строительство комплекса высотой до 80 метров, неизвестно.

Ранее мы писали, что эксперт прокомментировал встречу Путина с руководителем "Роснефти".

Фото: "Лахта Центр" / Вконтакте

Теги: вадим финкельштейн, лахта центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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