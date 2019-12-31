Глава М-1 Global планирует построить высотный гостиничный комплекс рядом с "Лахтой"

Глава Федерации смешанных боев MMA Вадим Финкельштейн стал соучредителем ООО "Лахта тауэрс".

Глава М-1 Global Вадим Финкельштейн зарегистрировал юрлицо и стал соучредителем ООО "Лахта тауэрс", сообщила "Фонтанка".

В новой компании Финкельштейн владеет 90% долей. Он подтвердил, что юрлицо учреждалось под проект строительства высотного гостиничного комплекса на Приморском проспекте. Однако, когда начнется строительство комплекса высотой до 80 метров, неизвестно.

Ранее мы писали, что эксперт прокомментировал встречу Путина с руководителем "Роснефти".

Фото: "Лахта Центр" / Вконтакте