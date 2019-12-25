Эксперт прокомментировал встречу Путина с руководителем "Роснефти"

Владимир Путин находится на самоизоляции в своей резиденции в Ново-Огарёво.

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 12 марта, провел личную встречу с руководителем "Роснефти" Игорем Сечиным. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", это демонстрирует особое доверие и внимание.

Специалисты отметили, что встреча публично показывает то, что глава государства поддерживает нефтяную отрасль, Игоря Сечина и компанию, которую он возглавляет.

В период коронавируса лично Путин встречался только с министром ЧС Евгением Зинчевым и главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Как стало известно, при личной беседе обсуждался вопрос поддержки государства нефтяной отрасли.

Фото: kremlin.ru