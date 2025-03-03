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В зоопарке Ростова-на-Дону спасли капибар из загоревшегося вольера

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Никто из зверей не пострадал.  

В зоопарке Ростова-на-Дону спасли капибар из загоревшегося вольера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, персонал зоопарка успел эвакуировать всех зверей в безопасное место. Никто из них не пострадал. До этого поступило сообщение о возгорании кровли вольера с капибарами. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали пламя на восьми квадратах и вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар.

Ранее мы сообщали, что в Москве потушили пожар в автосервисе.

Видео: МЧС России

Теги: зоопарк, капибара, пожар, ростов-на-дону
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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