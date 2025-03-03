Никто из зверей не пострадал.

В зоопарке Ростова-на-Дону спасли капибар из загоревшегося вольера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, персонал зоопарка успел эвакуировать всех зверей в безопасное место. Никто из них не пострадал. До этого поступило сообщение о возгорании кровли вольера с капибарами. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали пламя на восьми квадратах и вынесли из задымленного помещения трех патагонских мар.

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Видео: МЧС России