В здании юрфака МГУ произошел пожар

В социальных сетях появилось видео с места происшествия от очевидцев.

Сегодня днем, 1 марта, в здании юридического факультета на Воробьевых горах произошел пожар.

В 15 часов 11 минут на диспетчерский пульт МЧС поступило сообщение о тлении утеплителя фасада в административном здании по адресу: Ул. Воробьевы горы, д.1/13.

Из здания было эвакуировано почти 300 человек работников и студентов. В 15 часов 32 минут возгорание было ликвидировано. На официальном сайте МЧС сообщается, что возгорание было на площади 10 квадратных метров. На ликвидации ЧП принимали участие 19 подразделений (72 человека). Пострадавших нет.

На опубликованных кадрах видео от очевидцев видно, что из дыры на фасаде кроме дыма вырывались языки пламени.

Видео: ВК, Наши Раменки