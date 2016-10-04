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В возрасте 84-лет умер прототип героя видеоигры Super Mario
Сегодня, 19:52
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IRINA_CHALKINA
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В возрасте 84-лет умер прототип героя видеоигры Super Mario

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Причины смерти пока неизвестны.

В пятницу, 2 ноября, стало известно, что в возрасте 84-лет умер прототип героя видеоигры Super Mario Марио Сегале. Об этом сообщает Daily Mirror.

Причины смерти пока неизвестны. 

По данным издания, Марио Сегале умер 27 октября, в окружении семьи и близких друзей, но известно о его кончине стало только сейчас. Известно, что у прототипа японской игры есть четверо детей и девять внуков.

Nintendo дала имя персонажу игры в честь застройщика итальянского происхождения Марио Сегале. Как оказалось, компания арендовала у него офис в 80-х. 

Ранее мы сообщали о том, что на 65-м году жизни скончался народный артист России Владимир Тютюнник

Фото:Pixabay

 

 

Теги: nintendo , марио , марио сегале
Категории: Лента новостей Культура

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