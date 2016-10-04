Причины смерти пока неизвестны.

В пятницу, 2 ноября, стало известно, что в возрасте 84-лет умер прототип героя видеоигры Super Mario Марио Сегале. Об этом сообщает Daily Mirror.

Причины смерти пока неизвестны.

По данным издания, Марио Сегале умер 27 октября, в окружении семьи и близких друзей, но известно о его кончине стало только сейчас. Известно, что у прототипа японской игры есть четверо детей и девять внуков.

Nintendo дала имя персонажу игры в честь застройщика итальянского происхождения Марио Сегале. Как оказалось, компания арендовала у него офис в 80-х.

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Фото:Pixabay