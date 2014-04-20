В воскресенье в Петербурге потеплеет до +10 градусов

Атмосферное давление будет меняться мало.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящее воскресенье, 2 мая. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в Северной столице ожидается погода с переменной облачностью, без существенных осадков ночью, днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер – переменный, со скоростью в 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днём потеплеет до +8...+10 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

Фото: Piter.tv