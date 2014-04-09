  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В воскресенье в Петербурге ожидается до +15 градусов
Сегодня, 22:51
66
mook1

В воскресенье в Петербурге ожидается до +15 градусов

0 0

На побережье Финского залива ожидается местами до +9 градусов.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге на предстоящее воскресенье, 18 апреля. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в Северной столице ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер – северо-восточный, восточный – со скоростью в 2-7 м/с ночью и 6-11 м/с днём. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днём потеплеет до +13...+15 градусов. На побережье Финского залива ожидается местами до +9 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, петербург, прогноз погоды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии