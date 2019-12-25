В воскресенье на уборку Петербурга от снега вышло более 1 тысячи машин

Пешеходов и автомобилистов призвали к осторожности и соблюдению правил дорожного движения.

За минувшие сутки высота выпавшего снега в Петербурге составило 8,7 сантиметра. Об этом 27 декабря рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

На уборку города от снега вышло более 1 тысячи единиц техники и 1042 работника ручного труда. В ночь работали 332 дворника и 1073 спецмашины.

Пешеходов и автомобилистов призвали к внимательности и соблюдению правил дорожного движения.

В ночь на субботу в уборке снега с улиц Петербурга приняли участие свыше 900 машин и 400 дворников. C улиц Петербурга за тогда убрали 2,6 тысячи кубометров снега.

Фото: Piter.tv