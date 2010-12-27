В выходные 17-ый троллейбус и 12-ый электробус изменят маршрут следования

Пресс-служба "Горэлектротранс" предупредила об изменении движения общественного транспорта и перекрытии дорог.

"Горэлектротранс" сообщает об изменении маршрута 17-го номера троллейбуса. Общественный транспорт перестанет проходить по Адмиралтейскому проспекту, начиная от Невского проспекта и заканчивая Исаакиевской площадью. Движение будет перекрыто с пяти утра 12 мая до пяти утра 14 числа. В это время дорожные службы будут заниматься ремонтом канализационной системы.

На эти дни маршрут №17 будет организован следующим образом: от к/ст "Сызранская ул." по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст "Владимирская пл." (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., пл. Конституции, Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул. Решетникова).

Отметим, что запрет движения также будет действовать на улицу Галстяна, на которой будут вестись ремонтные работы.

Изменения маршрута коснутся и электробуса под номером 12. Сотрудники дорожных служб займутся починкой водовода с часа ночи 12 мая до пяти часов утра 15 мая.

На это время маршрут №12 будет выглядеть следующим образом: от к/ст "Станция метро "Старая Деревня" по Торфяной дороге, Гаккелевской ул., Комендантской пл., ул. Ильюшина, Планерной ул., Долгоозерной ул., пр. Авиаконструкторов и по действующей трассе до к/ст "Ул. Шаврова"

Проезжую часть по улице Ильюшина около проспекта Авиаторов перекроют.

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